Мане vs Холланд: Зидан выбрал трансферную цель Реала

Мадридцы неожиданно изменили приоритеты в трансферах на следующий сезон.

Согласно информации издания Express, в Англии вздохнули с облегчением, когда узнали о целях Реала на следующее трансферное окно.

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Ранее основным вариантом для усиления атаки "бланкос" в СМИ называли Садьйо Мане, но по просьбе Зидана мадридцы переключились на Эрлинга Холанда. Подписать 19-летнего норвежца будет непросто, ведь он перешел в Боруссию зимой – и дортмундцы не хотят продавать своего основного форварда.

Также Реал продолжает следить за Обамеянгом, однако Зидан видит его лишь третьим вариантом после Холанда и Мана.

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