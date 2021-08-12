Реал приготовил финальное предложение по Мбаппе – форвард ПСЖ установил дедлайн
18:23 - Читати українською
Летнее трансферное окно еще может взорваться одним громким трансфером.
Реал готовит запрос в Париж по трансферу местной звезды Килиана Мбаппе за 120 млн евро, сообщает Carrusel Deportivo.
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Если ПСЖ отклонит это предложение, то президент мадридцев Флорентино Перес настроен подождать еще год, чтобы подписать 22-летнего форварда бесплатно. Напомним, контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го.
Сам Мбаппе настроен в понедельник (16 августа) окончательно объявить решение относительно своего будущего.
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