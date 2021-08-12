Літнє трансферне вікно ще може вибухнути одним гучним трансфером.

Реал готує запит у Париж щодо трансферу місцевої зірки Кіліана Мбаппе за 120 млн євро, повідомляє Carrusel Deportivo.

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Якщо ПСЖ відхилить цю пропозицію, то президент мадридців Флорентіно Перес налаштований почекати ще рік, щоб підписати 22-річного форварда безкоштовно. Нагадаємо, контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2022-го.

Сам Мбаппе налаштований у понеділок (16 серпня) остаточно оголосити рішення щодо свого майбутнього.

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