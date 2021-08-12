Мбаппе с опозданием поприветствовал Месси в ПСЖ – долгожданные объятия
16:47 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе избегал эйфории после присоединения к клубу Лионеля Месси.
Чемпион мира долго хранил молчание, хотя Месси официально подписал контракт 2 дня назад.
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Наконец Мбаппе создал публикацию с коротким сообщением: "Добро пожаловать в Париж, Лео. Легенда". Молодой форвард добавил несколько фотографий, на которых тепло обнимается с легендарным аргентинцем.
Заметим, что Мбаппе может задержаться в одной команде с Месси всего на год. Контракт Килиана завершается следующим летом, а подписывать новый он не спешит.
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