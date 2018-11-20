Реал приготовил 90 млн фунтов на трансферы Эриксена и Решфорда, – The Sun

"Бланкос" планируют серьезно усилить линию атаки.
По информации The Sun, президент Реала Флорентино Перес готов потратить около 90 млн фунтов для оформления переходов форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда и плеймейкера Тоттенхэма Кристиана Эриксена.
Ювентус нацелился на Решфорда, – The Times
"Бланкос" стремятся усилить атакующую мощь команды и планируют подписать серьезных игроков зимой.
К слову, Решфорд пока не продлил контракт с "красными дьяволами", ведь англичанин хочет иметь гарантии того, что он будет играть не последнюю роль на Олд Траффорд.
Неймар отказывается переходить в Реал из-за Рамоса, – Don Balon
Хавбек "шпор" Кристиан Эриксен вскоре должен подписать новый контракт с Тоттенхэмом, однако предложение от Реала вполне может соблазнить датчанина.