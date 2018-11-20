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Реал приготовил 90 млн фунтов на трансферы Эриксена и Решфорда, – The Sun

11:51 63 Читати українською
Реал приготовил 90 млн фунтов на трансферы Эриксена и Решфорда, – The Sun
Кристиан Эриксен / Sky Sports

"Бланкос" планируют серьезно усилить линию атаки.

По информации The Sun, президент Реала Флорентино Перес готов потратить около 90 млн фунтов для оформления переходов форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда и плеймейкера Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

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"Бланкос" стремятся усилить атакующую мощь команды и планируют подписать серьезных игроков зимой.

К слову, Решфорд пока не продлил контракт с "красными дьяволами", ведь англичанин хочет иметь гарантии того, что он будет играть не последнюю роль на Олд Траффорд.

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Хавбек "шпор" Кристиан Эриксен вскоре должен подписать новый контракт с Тоттенхэмом, однако предложение от Реала вполне может соблазнить датчанина.

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