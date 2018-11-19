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Ювентус нацелился на Решфорда, – The Times

21:53 32 Читати українською
Ювентус нацелился на Решфорда, – The Times
Маркус Решфорд / AFP

Молодой нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд заинтересовал чемпиона Италии.

"Бьянконери" рассматривают возможность приобретения английского форварда, пишет The Times. Контракт Решфорда с "красными дьяволами" действует до 2020 года с возможностью пролонгации еще на год.

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Отмечается, что Маркусу перед подписанием нового соглашения нужны гарантии того, что он будет одним из ключевых игроков на Олд Траффорд. Если англичанин их не получит, то Ювентус готов вмешаться в ситуацию и приобрести Маркуса.

Решфорд выступает за основную команду Манчестер Юнайтед с 2015 года. Он является воспитанником манкунианского клуба.

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