Неймар отказывается переходить в Реал из-за Рамоса, – Don Balon

Форвард ПСЖ Неймар назвал главное условие перехода в Реал.

Бразилец отказывается перейти в Реал из-за капитана "бланкос" Серхио Рамоса, сообщает Don Balon.

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По информации источника, Неймар готов переехать в Мадрид при условии продажи Рамоса, который является многолетним лидером и капитаном Реала. Неймара не устраивает перспектива играть бок о бок с испанцем.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 за рекордные 222 млн евро.