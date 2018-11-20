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Реал приготував 90 млн фунтів на трансфери Еріксена та Решфорда, – The Sun

11:51 491 Читать на русском
Реал приготував 90 млн фунтів на трансфери Еріксена та Решфорда, – The Sun
Крістіан Еріксен / Sky Sports

"Бланкос" планують серйозно підсилити лінію атаки.

За інформацією The Sun, президент Реала Флорентіно Перес готовий витратити близько 90 млн фунтів для оформлення переходів форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда та плеймейкера Тоттенхема Крістіана Еріксена.

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"Бланкос" прагнуть посилити атакувальну міць команди та планують підписати серйозних гравців взимку.

До слова, Решфорд поки не продовжив контракт із "червоними дияволами", адже англієць хоче мати гарантії того, що він гратиме не останню роль на Олд Траффорд.

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Хавбек "шпор" Крістіан Еріксен незабаром має підписати новий контракт з Тоттенхемом, проте пропозиція від Реала цілком може спокусити данця.

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