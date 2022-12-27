Бельгиец может стать частью переезда защитника Челси Риса Джеймса на Сантьяго Бернабеу, информирует El Nacional.

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Реал ищет правого защитника, который составит конкуренцию или даже заменит травматичного Карвахаля. Джеймс является приоритетной целью мадридцев, но цена защитника Челси будет огромной. "Сливочные" могут немного снизить сумму, предложив Эдена Азара.

Добавим, что Джеймс с фланга защиты умудряется отличаться большим количеством результативных действий – 4+5 в 15 матчах АПЛ.

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