Бельгієць може стати частиною переїзду захисника Челсі Ріса Джеймса на Сантьяго Бернабеу, інформує El Nacional.

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Реал шукає правого захисника, який складе конкуренцію або навіть замінить травматичного Карвахаля. Джеймс є омріяною ціллю мадридців, але ціна захисника Челсі буде величезною. "Вершкові" можуть трохи зменшити суму, запропонувавши Едена Азара.

Додамо, що Джеймс з флангу захисту примудряється відзначатися великою кількістю результативних дій – 4+5 у 15 матчах АПЛ.

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