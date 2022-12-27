Реал вигадав новий обмін за участі Азара – мадридці хочуть захисника-бомбардира Челсі
Реал продовжує шукати варіанти для вигідної реалізації півзахисника Едена Азара.
Бельгієць може стати частиною переїзду захисника Челсі Ріса Джеймса на Сантьяго Бернабеу, інформує El Nacional.
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Реал шукає правого захисника, який складе конкуренцію або навіть замінить травматичного Карвахаля. Джеймс є омріяною ціллю мадридців, але ціна захисника Челсі буде величезною. "Вершкові" можуть трохи зменшити суму, запропонувавши Едена Азара.
Додамо, що Джеймс з флангу захисту примудряється відзначатися великою кількістю результативних дій – 4+5 у 15 матчах АПЛ.
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