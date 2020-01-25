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Реал приобрел 19-летнего таланта Малаги и сразу отдал его в аренду другому клубу Сегунды

14:23 76 Читати українською
Реал приобрел 19-летнего таланта Малаги и сразу отдал его в аренду другому клубу Сегунды
Уго Вальехо / Сайт Депортиво

Реал продолжает работу на трансферном рынке в направлении долгосрочной перспективы.

Состав "сливочных" пополнил 19-летний вингер Малаги Уго Вальехо. Вторую часть сезона 2019/20 испанец проведет в аренде за Депортиво, информирует сайт галисийского клуба.

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По неофициальной информации, юный нападающий подписал с Реалом контракт до 2023 года, финансовые подробности трансфера остаются неизвестными. Вальехо провел 5 матчей за Малагу в текущем сезоне Сегунды, однако результативными действиями не отметился. Его новая команда переживает не лучшие времена – Депортиво идет в зоне вылета, занимая 20 место из 22 команд чемпионата.

Добавим, что в активе Вальехо один матч за юношескую сборную Испании U-19. Цена нападающего за Transfermarkt – 400 тысяч евро.

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