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Реал придбав 19-річного таланта Малаги і відразу віддав його в оренду іншому клубу Сегунди

14:23 246 Читать на русском
Реал придбав 19-річного таланта Малаги і відразу віддав його в оренду іншому клубу Сегунди
Уго Вальєхо / Сайт Депортіво

Реал продовжує роботу на трансферному ринку у напрямку довгострокової перспективи.

Склад "вершкових" поповнив 19-річний вінгер Малаги Уго Вальєхо. Другу частину сезону 2019/20 іспанець проведе у оренді за Депортіво, інформує сайт галісійського клубу.

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За неофіційною інформацією, юний нападник підписав з Реалом контракт до 2023 року, фінансові подробиці трансферу залишаються невідомими. Вальєхо провів 5 матчів за Малагу в поточному сезоні Сегунди, однак результативними діями не відзначився. Його нова команда переживає не найкращі свої часи – Депортіво йде у зоні вильоту, посідаючи 20 місце з 22 команд чемпіонату.

Додамо, що у активі Вальєхо є один матч за юнацьку збірну Іспанії U-19. Ціна нападника за Transfermarkt – 400 тисяч євро.

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Теги
Іспанія Трансфери Малага Малага Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Сегунда Уго Вальєхо Уго Вальєхо Депортіво Депортіво
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