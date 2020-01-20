Реал официально объявил о переходе Рейньера

Мадридский клуб официально объявил о приобретении бразильского полузащитника Рейньера Жезуса.

18-летний бразилец подписал контракт с мадридцами до июня 2026 года, информирует официальный сайт Реала. Он присоединится к новому клубу после матчей за сборную Бразилии U-23 на предолимпийском турнире в Колумбии.

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После переезда в столицу Испании Рейньер сначала будет выступать за Реал Кастилью в Сегунде Б.

Напомним, Рейньер обратил на себя внимание яркой игрой в дебютном сезоне на взрослом уровне – в прошлом розыгрыше чемпионата Бразилии юный талант сыграл за Фламенго 14 матчей, в которых забил 6 голов.

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