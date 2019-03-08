Реал предложит за Неймара 345 млн и сделает бразильца самым высокооплачиваемым игроком мира, – СМИ

Мадридский Реал намерен приобрести форварда ПСЖ Неймара.

Испанский клуб заплатит за бразильского нападающего около 345 млн евро, утверждает The Sun. По информации издания, руководство Реала уже контактировало с представителями футболиста.

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Отмечается, что зарплата Неймара в Реале составит около 44 млн евро евро в год. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Напомним, Неймар не раз говорил, что не планирует уходить из ПСЖ. Однако СМИ регулярно сообщали, что бразилец контактирует с другими клубами.

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