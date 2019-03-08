Реал запропонує за Неймара 345 млн і зробить бразильця найбільш високооплачуваним гравцем світу, – ЗМІ

Мадридський Реал має намір придбати форварда ПСЖ Неймара.

Іспанський клуб заплатить за бразильського нападника близько 345 млн євро, стверджує The Sun. За інформацією видання, керівництво Реала вже контактувало з представниками футболіста.

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Зазначається, що зарплата Неймара в Реалі складе близько 44 млн євро євро на рік. У цьому випадку він стане найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Нагадаємо, Неймар неодноразово говорив, що не планує йти з ПСЖ. Проте ЗМІ регулярно повідомляли, що бразилець контактує з іншими клубами.

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