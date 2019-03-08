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Реал запропонує за Неймара 345 млн і зробить бразильця найбільш високооплачуваним гравцем світу, – ЗМІ

20:34 273 Читать на русском
Реал запропонує за Неймара 345 млн і зробить бразильця найбільш високооплачуваним гравцем світу, – ЗМІ
Неймар / фото із соцмереж

Мадридський Реал має намір придбати форварда ПСЖ Неймара.

Іспанський клуб заплатить за бразильського нападника близько 345 млн євро, стверджує The Sun. За інформацією видання, керівництво Реала вже контактувало з представниками футболіста.

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Зазначається, що зарплата Неймара в Реалі складе близько 44 млн євро євро на рік. У цьому випадку він стане найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Нагадаємо, Неймар неодноразово говорив, що не планує йти з ПСЖ. Проте ЗМІ регулярно повідомляли, що бразилець контактує з іншими клубами.

Неймар проривався до суддівської кімнати після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Аль-Хелаїфі також шаленів

Теги
Трансфери Реал Мадрид Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Іспанія
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