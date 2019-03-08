Реал запропонує за Неймара 345 млн і зробить бразильця найбільш високооплачуваним гравцем світу, – ЗМІ

Ліга Європи — 19:30 2423
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"У футболі можливо все, крім камбеку Динамо", або Шевченко повернувся: англійські ЗМІ про матч киян з Челсі в ЛЄ
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Раньєрі офіційно очолив РомуІталія — 17:51 1082
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ФІФА відмовила у призупиненні покарання Челсі на час розгляду апеляції – трансферний бан у силіАнглія — 17:35 132
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"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від ЧелсіЛіга Європи — 16:30 3116
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УЄФА пояснив рішення VAR у плей-офф Ліги чемпіонів: фатальний для ПСЖ пенальті та м'яч-привид, який допоміг АяксуЛіга чемпіонів — 14:27 3960