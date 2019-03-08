toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

Неймар прорывался в судейскую комнату после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов – Аль-Хелаифи также неистовствовал

13:03 98 Читати українською
Неймар прорывался в судейскую комнату после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов – Аль-Хелаифи также неистовствовал
Неймар / AS

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи потеряли над собой контроль после вылета от Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

Манчестер Юнайтед благодаря VAR на последних минутах получил право на пенальти, который оставил ПСЖ за бортом Лиги чемпионов. Два главных действующих лица в парижском клубе неистовствовали после этого в подтрибунном помещении Парк де Пренс.

ПСЖ – Манчестер Юнайтед – 1:3 – видео голов и обзор матча

Неймар был возмущен решением поставить пенальти и пытался прорваться в комнату арбитра Дамира Скомины, сообщает RMC. Его вовремя остановили представители ПСЖ, однако позже бразилец, который не играл с МЮ из-за травмы, жостко высказался в Instagram.

Нассер Аль-Хелаифи также не мог сдержать гнева. Журналисты видели, как он с грохотом открывал дверь раздевалки после матча. Через час после игры он был на собрании команды. Будущее Аль-Хелаифи в клубе решит эмир Катара, а Неймар после такого разочарования может покинуть ПСЖ.

Манчестер Юнайтед вырвал победу над ПСЖ: грамотная тактика Сульшера, возвращение величия "дьяволов" и фиаско парижан

Теги
Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
34
мин
Ювентус
21:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук