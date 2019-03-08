Неймар прорывался в судейскую комнату после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов – Аль-Хелаифи также неистовствовал

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар и президент клуба Нассер Аль-Хелаифи потеряли над собой контроль после вылета от Манчестер Юнайтед в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Юнайтед благодаря VAR на последних минутах получил право на пенальти, который оставил ПСЖ за бортом Лиги чемпионов. Два главных действующих лица в парижском клубе неистовствовали после этого в подтрибунном помещении Парк де Пренс.

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Неймар был возмущен решением поставить пенальти и пытался прорваться в комнату арбитра Дамира Скомины, сообщает RMC. Его вовремя остановили представители ПСЖ, однако позже бразилец, который не играл с МЮ из-за травмы, жостко высказался в Instagram.

Нассер Аль-Хелаифи также не мог сдержать гнева. Журналисты видели, как он с грохотом открывал дверь раздевалки после матча. Через час после игры он был на собрании команды. Будущее Аль-Хелаифи в клубе решит эмир Катара, а Неймар после такого разочарования может покинуть ПСЖ.

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