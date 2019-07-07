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Реал предложил Азару два варианта игрового номера

22:01 125 Читати українською
Реал предложил Азару два варианта игрового номера
Эден Азар / Фото пресс-службы Реала

Вскоре Эден Азар определится с номером, который он получит в мадридском клубе.

У бельгийца есть два варианта с выбором цифр на спине, сообщает AS.

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Наиболее вероятной является семерка, которую в прошлом сезоне получил форвард Мариано Диас. Ранее под этим номером играли такие легенды "сливочных" как Роналду, Рауль и Бутрагеньо. Еще один возможный вариант для Азара – номер 11, который носит Гарет Бэйл. Впрочем, валлийский вингер, как и Диас, могут покинуть Мадрид этим летом, поэтому у звездного новичка будет очевидный приоритет.

Стоит заметить, что на протяжении значительной части карьеры бельгиец играл под 10-м номером, который в Реале принадлежит Луке Модричу.

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Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Футбольная форма
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