Реал запропонував Азару два варіанти ігрового номера

Незабаром Еден Азар визначиться з номером, який він отримає в мадридському клубі.

У бельгійця є два варіанти з вибором цифр на спині, повідомляє AS.

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Найімовірнішою є сімка, яку в минулому сезоні отримав форвард Маріано Діас. Раніше під цим номером грали такі легенди "вершкових" як Роналду, Рауль та Бутрагеньо. Ще один можливий варіант для Азара – номер 11, який носить Гарет Бейл. Втім, валлійський вінгер, як і Діас, можуть покинути Мадрид цього літа, тому у зіркового новачка буде очевидний пріоритет.

Варто зауважити, що протягом значної частини кар'єри бельгієць грав під 10-м номером, який в Реалі належить Луці Модрічу.

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