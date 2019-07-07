toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Реал запропонував Азару два варіанти ігрового номера

7 липня 22:01 1341 Читать на русском
Реал запропонував Азару два варіанти ігрового номера
Еден Азар / Фото прес-служби Реала

Незабаром Еден Азар визначиться з номером, який він отримає в мадридському клубі.

У бельгійця є два варіанти з вибором цифр на спині, повідомляє AS.

Йовіч готовий скоротити відпустку перед першим сезоном в Реалі – серб хоче вразити Зідана

Найімовірнішою є сімка, яку в минулому сезоні отримав форвард Маріано Діас. Раніше під цим номером грали такі легенди "вершкових" як Роналду, Рауль та Бутрагеньо. Ще один можливий варіант для Азара – номер 11, який носить Гарет Бейл. Втім, валлійський вінгер, як і Діас, можуть покинути Мадрид цього літа, тому у зіркового новачка буде очевидний пріоритет.

Варто зауважити, що протягом значної частини кар'єри бельгієць грав під 10-м номером, який в Реалі належить Луці Модрічу.

Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке

blog_ava
"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019
7 липня
5479
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
30
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук