"Я не люблю говорить о себе, но за последние пять лет у меня сложились особые отношения с Килианом и его семьей. У него потрясающая семья. Я никогда не забуду, что во время наших первых шести встреч с ним и его родителями, которые были в то время в Монако, они ни разу не говорили со мной о деньгах. Никогда! Вот почему я их так люблю, я восхищаюсь тем образованием, которое они получили.

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В этом году было много разговоров, но деньги вышли на первый план только в последние несколько недель. Говорят, он остался из-за денег, но Реал предложил ему гораздо больше, чем мы! Минувшим летом они были готовы предложить нам 170 миллионов евро. Эти деньги они хотели реинвестировать уже в этом году, когда Килиан становился бесплатным!

Вы должны прекратить говорить о чрезмерном влиянии Мбаппе в клубных решениях. Я собираюсь быть ясным: я президент и я решаю. Самое главное, что Килиан никогда ничего не выдвигал по поводу игроков или тренера. Я могу это гарантировать", – приводит слова Аль-Хелаифи AS.

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