"Он изменился. Ему предлагали другие вещи, на него давили. Он уже другой футболист, но в Реале нет никого выше клуба. Килиан – замечательный футболист, может выиграть больше, чем другие, но здесь коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которые мы не можем изменить.

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Я люблю его, он приложил усилия, чтобы перейти в Мадрид, но давление и обстоятельства заставили изменить решение. Президент Франции Макрон звонил по телефону ему. Это очень повлияло на Килиана, безусловно. Это нелегко. Думаю, его мать хотела, чтобы он перешел в Мадрид, ведь это было его мечтой с детства. Говорят, мать была расстроена.

Почему не был подписан предварительный контракт? Это было невозможно. Чтобы вступить в переговоры с игроком, нужно было пойти в ПСЖ, что создало бы дискомфорт Килиану. Если бы я заявил, это было бы еще дополнительным давлением. В конце концов это был не тот Мбаппе, которого я хотел привезти. А если это он, то я предпочитаю, чтобы он остался в ПСЖ.

Можно ли будет подписать его через три года? Через три года уже можно быть лысым... Этот Мбаппе не тот, каким я его представлял. Думаю, что его запутали. Как узнал о его решении остаться в ПСЖ? Он посылает мне сообщение, я отвечаю ему. Вижу, что это не тот Мбаппе. Игрока, отказывающегося работать со спонсорами своей сборной, я не хочу.

Думал, у него есть мечта, но иногда мечты не могут быть осуществлены по внешним причинам. Ни один игрок в истории Реала не был выше других, здесь коллективная игра. Мы не будем делать что-либо, что будет рискованным", – цитирует Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito.

Напомним, в прошлом году Реал предлагал ПСЖ более 200 млн за Килиана, но французы отказались. Все ожидали, что форвард на правах свободного агента присоединится к "бланкос", но он неожиданно решил остаться в ПСЖ, с которым подписал контракт до 2025 года.

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