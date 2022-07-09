Реал согласится продать Асенсио, если за него будет предложено 50 миллионов евро, информирует ABC . Правда, пока официальных предложений по 26-летнему испанцу, который хочет чаще играть, нет.

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Себальос тоже стремится получать больше игровой практики, ведь нацелен попасть в заявку сборной Испании на ЧМ-2022. Более того, 25-летний хавбек готов из-за этого уйти из Реала. "Бланкос" хотят заработать на его продаже не менее 15 млн. Сейчас у испанца есть вариант с переходом в Бетис.

Контракты обоих с мадридцами завершаются следующим летом. В прошлом сезоне Марко принял участие в 42 поединках (12 голов и 2 ассиста), а Дани наиграл всего 18 матчей (1 результативная передача).

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