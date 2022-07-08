Реал на официальном сайте подтвердил переход 24-летнего серба в Фиорентину.

Реал после прощания с Йовичем нашел бесплатного дублера для Бензема

Ранее СМИ описали интересную схему трансфера. "Фиалки" не заплатят Реалу ни копейки, но должны отдать 50% из последующей продажи Йовича. Личный контракт нападающего с Фиорентиной рассчитан на 2 года.

Йович является одним из самых больших провалов Реала. 3 года назад мадридцы отдали за звезду Айнтрахта 63 млн евро, но тот совсем не оправдал надежд – всего 3 гола и 5 ассистов в 51 матче за "сливочных".

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