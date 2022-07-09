Мадрид роздумує над трансферами "на вихід" вінгера Марко Асенсіо та хавбека Дані Себальйоса.

Реал погодиться продати Асенсіо, якщо за нього запропонують 50 мільйонів євро, інформує ABC. Щоправда, наразі офіційних пропозицій щодо 26-річного іспанця, який хоче частіше грати, немає.

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Себальйос теж прагне отримувати більше ігрової практики, адже націлений потрапити у заявку збірної Іспанії на ЧС-2022. Ба більше, 25-річний хавбек готовий через це піти з Реала. "Бланкос" хочуть заробити на його продажі не менше 15 млн. Наразі в іспанця є варіант із переходом у Бетіс.

Контракти обох з мадридцями завершуються наступного літа. У минулому сезоні Марко взяв участь у 42 поєдинках (12 голів та 2 асисти), а Дані награв лише 18 матчів (1 результативна передача).

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