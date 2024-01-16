Чем быстрее Реал вылетит из Лиги чемпионов, тем быстрее объявит о подписании контракта с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе.

В декабре 2023 года испанское издание AS сообщило о том, что Реал установил Килиану Мбаппе дедлайн по поводу ответа форварда на предложение "бланкос" сменить клуб летом. Во вторник, 16 января, L'Équipe опроверг эту информацию. "Это было бы суицидально сейчас, когда у нас есть вся свобода для переговоров в конце сезона", – заявил один из источников издания.

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В то же время боссы Реала хотели бы, чтобы Мбаппе не затягивал со своим решением. В случае согласия Килиана присоединиться к Реалу "бланкос" попросит у форварда письменных гарантий по поводу перехода.

Сейчас в столице Испании считают, что Мбаппе может определиться со своим решением ближе к плей-офф Лиги чемпионов. Тем не менее, руководители Реала не планируют подписывать контракт с Мбаппе весной - они намерены дождаться конца сезона. Сообщается, что изменить это может только крупный провал Реала в чемпионате или Лиге чемпионов. В этом случае мадридский клуб воспользовался возможностью объявить о трансфере Мбаппе, чтобы отвлечь болельщиков от проблем.

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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