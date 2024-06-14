Экс-хавбек сборной Венгрии, а ныне тренер Василе Мириуце, родившийся в Румынии, порассуждал о перспективах национальной команды с его исторической родины.

"Несмотря на результат спаррингов с Болгарией (0:0) и Лихтенштейном (0:0), чемпионат Европы это чемпионат Европы, все изменится и я уверен, что игроки будут иметь другой вид. Я верю в ребят.

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Даже если теоретически у нас нет шансов, но игроки будут выглядеть по-другому – можем надеяться на победу с Украиной. Но хорошим стартом для нас будет и ничья. Однако мы должны быть откровенным – если Украина победит, то Румыния на 99% вернется домой.

Все говорят, что мы можем одолеть Словакию, но у них также есть 4-5 очень хороших индивидуальных игрока, не говоря уже о Бельгии. Украина, игру которой я видел, это сила! Какие у нее футболисты! Даже несмотря на проблемы "сине-желтых" в товарищеских матчах. Румынии главное не проиграть первую игру", – цитирует Мириуце Gazeta Sporturilor.

Напомним, среди самых известных команд, за которые выступал Василе – бухарестское Динамо, итальянская Парма, венгерский Ференцварош. В тренерском багаже 55-летнего специалиста немецкий Энерги, румынские ЧФР Клуж, Динамо Б и Конкордия, венгерская Кишварда и другие.

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