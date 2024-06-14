Довбик провоцирует "игру на выживание" в Атлетико – Мадрид выбирает жертв украинца из 6 фамилий
Атлетико перед потенциальным приглашением Артема Довбика должен расчистить свой раздутый список нападающих.
Мадридцы попрощались с Мемфисом Депаем, но на контракте остаются еще 7 форвардов. Атлетико придется избавиться от еще одного-двух, чтобы освободить место для Довбика и предложить ему хорошую зарплату. Mundo Deportivo раскрыло перспективы представителей атакующего звена Диего Симеоне.
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Антуан Гризманн – единственный неприкосновенный, легенда Атлетико, которому ничего не угрожает.
Саму Омородион, Карлос Мартин и Джулиано Симеоне – молодые игроки, которые не слишком влияют на судьбу Довбика. Атлетико готов выслушать предложения по аренде или окончательной продаже. Самым перспективным считается Омородион, поэтому у него есть шансы остаться в обойме "матрасников".
Жоау Фелиш, Альваро Мората и Анхель Корреа – наиболее вероятные "жертвы" Довбика. Фелиш вообще считает свое пребывание в Атлетико невыносимым и надеется на новый заем в Барселону.
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