Мадридцы попрощались с Мемфисом Депаем, но на контракте остаются еще 7 форвардов. Атлетико придется избавиться от еще одного-двух, чтобы освободить место для Довбика и предложить ему хорошую зарплату. Mundo Deportivo раскрыло перспективы представителей атакующего звена Диего Симеоне.

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Антуан Гризманн – единственный неприкосновенный, легенда Атлетико, которому ничего не угрожает.

Саму Омородион, Карлос Мартин и Джулиано Симеоне – молодые игроки, которые не слишком влияют на судьбу Довбика. Атлетико готов выслушать предложения по аренде или окончательной продаже. Самым перспективным считается Омородион, поэтому у него есть шансы остаться в обойме "матрасников".

Жоау Фелиш, Альваро Мората и Анхель Корреа – наиболее вероятные "жертвы" Довбика. Фелиш вообще считает свое пребывание в Атлетико невыносимым и надеется на новый заем в Барселону.

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