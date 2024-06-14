Нападающий Динамо и сборной Украины заинтересовал Болонью, сообщает Il Resto del Carlino.

Лучший бомбардир Динамо поднял переполох в Европе – три именитых клуба прислали скаутов

"Россоблу" неожиданно пробились в групповой этап ЛЧ и явно нуждаются в усилении. Ванат пока не является их приоритетом, но скауты Болоньи планируют посетить матчи сборной Украины на Евро и вблизи оценить потенциального кандидата. Источник предполагает, что трансфер может обойтись в 10 млн евро. Очевидно, итальянцы полагаются на ценник Transfermarkt, однако Игорь Суркис вряд ли продаст один из главных активов Динамо за такую сумму.

Добавим, что 22-летний Ванат стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша УПЛ, оформив 14 голов и 10 ассистов в 27 матчах.

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