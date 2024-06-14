Вот мы и дождались чемпионата Европы. Бундестим на правах единоличного хозяина будет открывать турнир – возможно, это будет последнее Евро, которое проведут в одной стране. Совсем не удивимся, если лет через 10 его проведут где-то в Китае или Саудовской Аравии, поэтому давайте наслаждаться духом футбольного Старого света!

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Для Германии нынешнее Евро имеет особое значение. В первой половине 2010-х дойчи стали диктовать миру собственную футбольную моду. Молодые лэптоп-тренеры, раумдойтеры, гегенпресинг, инвестиции в спортивный айти, тотальная системность и финансовая грамотность – все это популяризировала Германия, которая в 2014-м стала чемпионом мира. Впрочем, потом что-то сломалось.

На Евро-2016 Бундестим дошла до четвертьфинала, а в 2017-м сборная U-17 выиграла юношеский чемпионат Европы. Это были последние успехи. Уже в 2018 году Бундестим сенсационно провалила Мундиаль – чемпионы мира даже не вышли из группы!

Тогда казалось, что сборную просто надо обновить, однако на Евро-2020 нестабильная сборная Йоахима Лева продвинулась только до 1/8 финала. Тогда решили сменили тренера, назначив успешного Ханси Флика из Баварии – однако это привело к катастрофе! На ЧМ-2022 в Катаре немцы снова не вышли в плей-офф, став третьими в группе с Японией, Коста-Рикой и Испанией.

Кроме ужасных результатов, сборная Германии все эти годы демонстрировала крайне неоднозначный футбол. Впечатление бездушной машины для побед она не производила – к тому же, в лагере национальной команды время от времени возникали конфликты. Как следствие, после ЧМ-2022 за Бундестим закрепилось реноме лузера, а ее состав на фоне Франции, Англии или Испании потерял былой блеск.

Все это болезненно било по национальной гордости, поэтому футбольный союз пошел на радикальный шаг – пригласил Юлиана Нагельсманна.

Юлиан Нагельсманн представлен в качестве главного тренера Германии, по контракту до после Евро 2024 pic.twitter.com/uxNsdvP9rC - Б/Р Футбол (@brfootball) 22 сентября, 2023 г

Одному из сильнейших клубных тренеров мира как-то не комильфо работать на уровне сборных, однако 36-летний специалист быстро втянулся. Нагельсманн решился на радикальное обновление сборной Германии – в заявке на Евро-2024 нет таких исполнителей, как Хуммельс, Брандт, Адееми, Вернер, Гнабри и Горецка. И это при том, что первые три выдали топовый сезон.

При этом на турнире могут сыграть сразу пять футболистов из Штутгарта – Нюбель (голкипер), Антон, Миттельштадт (защитники), Фюрих (хавбек) и Ундав (форвард). Также в команду попал и 21-летний форвард Байер из Хоффенхайма. Как показал спарринг с Украиной, ставка на молодых и голодных работает. Тот же Байер просто затерроризировал оборону команды Сергея Реброва, а Ундав в этом активно помогал.

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Что наиболее важно, Юлиан Нагельсманн вернул Крооса, а тот отдал ассист уже через 4 секунды после камбека в сборную – причем в соперниках была Франция. Для Тони нынешнее Евро станет последним турниром в карьере – и многим фанам очень хочется, чтобы гений ушел на вершине успеха.

Обновленная сборная не участвовала в отборе к Евро-2024, играя товарищеские встречи. Бундестим провела спарринги с США, Мексикой, Турцией, Австрией, Францией, Нидерландами, Украиной и Грецией, забив 13 голов при 10 пропущенных. Победили только четыре раза, но то такое. Команда экспериментировала.

Одним из экспериментов Юлиана Нагельсманна стало использование Хаверца в роли левого защитника

Результатом экспериментов стал чрезвычайно сильный контроль центра поля и классная организация продвижения мяча – немцы всегда имеют вариант для атаки. Интенсивность прессинга, в свою очередь, зависит от соперника и характера игры. В обороне же коллективу не хватает слаженности, что вылилось в два пропущенных гола от Мексики и Австрии и три от Турции. "Насухо" сыграли только с французами и украинцами.

Германия ждет прорыв своей сборной вплоть до финала, а то и больше. Эксперты и букмекеры не верят, что подопечные Юлиана Нагельсманна возьмут золото, однако лузерством от Бундестим уж точно не пахнет. Наоборот – все видят молодой и голодный коллектив, который только набирает силу.

И уж точно никто не ожидает успеха Шотландии в матче-открытии, хотя год назад команда Стива Кларка выглядела очень опасным соперником. "Тартанова армия" в первых пяти турах квалификации к Евро-2024 одержала пять побед, в частности разбив Испанию дублем Мактоминай. Все было круто, на дворе были вайбы симпатичного Евро-2020 и успешной Лиги наций.

Впрочем, потом команда сломалась, одержав только одну победу. От Франции и Нидерландов в товарищеской встрече потерпели разгром, с Норвегией расписали 3:3 в квалификации, с Грузией и Финляндией сыграли 2:2, Англии сгорели 1:3, и даже Северной Ирландии скотты уступили.

Спасибо за вашу поддержку на Хэмпден Парк сегодня вечером



Увидимся в Германии.#EURO2024 | #SCOFIN pic.twitter.com/QcESbknv6v - Сборная Шотландии (@ScotlandNT) 7 июня, 2024

Это не значит, что Шотландия списана. Сборная все еще демонстрирует высокую интенсивность, а ее состав очень симпатичный. Стив Кларк может рассчитывать на Робертсона, Мактоминай, Макгинна, Гилмора, Кристи, а также на ряд опытных чемпионшиповцев с опытом АПЛ. Против такой команды будет непросто, однако коллективу несколько не хватает баланса и запаса прочности.

Игра "тартановой армии" сильно наклонена в сторону левого фланга, где наконец спаялись Тирни и Робертсон. Кроме того, травмировался основной форвард Дайкс, поэтому основной ударной силой станет Макгинн. А за спинами основы уже особо и нет усиления – именно поэтому никто и не ставит на Шотландию в матче-открытии.

Ориентировочные составы на матч Германия – Шотландия

Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт – Андрих, Гюндоган, Кроос – Мусиала, Вирц – Хаверц

Шотландия: Ганн – Ролстон, Портеус, Хенли, Тирни, Робертсон – Кристи, Гилмор, Мактоминай, Макгинн – Шенкленд

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