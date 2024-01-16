Термін виліту Реала із Ліги чемпіонів вплине на час оголошення мадридським клубом про підписання контракту з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

У грудні 2023 року іспанське видання AS повідомило про те, що Реал встановив Кіліану Мбаппе дедлайн щодо відповіді форварда на пропозицію "бланкос" змінити клуб влітку. У вівторок, 16 січня, L'Équipe спростував цю інформацію. "Це було б суїцидально зараз, коли у нас є вся свобода для переговорів наприкінці сезону", – заявив одне з джерел видання.

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Водночас боси Реала хотіли б, щоб Мбаппе не затягував зі своїм рішенням. У разі згоди Кіліана приєднатися до Реала "бланкос" попросить у форварда письмових гарантій стосовно переходу.

Наразі в столиці Іспанії вважають, що Мбаппе може визначитися зі своїм рішенням ближче до плей-офф Ліги чемпіонів. Проте керівники Реала не планують підписувати контракт із Мбаппе навесні – вони мають намір дочекатися кінця сезону. Повідомляється, що змінити це може тільки великий провал Реала в чемпіонаті або Лізі чемпіонів. У цьому випадку мадридський клуб скористався можливістю оголосити про трансфер Мбаппе, щоб відволікти вболівальників від проблем.

Контракт Мбаппе з ПСЖ діє до літа 2024 року.

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