Пауло Ксавье покинул свою должность скаута Реала в Латинской Америке ради работы в Арсенале.

Ксавье занимал свой пост в Реале с сентября 2017 года, но его новая работа в Арсенале уже началась. В стане "канониров" он будет отвечать за южноамериканский вектор вместе с двумя другими скаутами. Об этом информирует The Athletic.

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Пауло был уважаемым членом скаутской команды Реала во главе с Хуни Калафатом. Ранее прошлым летом Калафата потерял еще одного ключевого своего подопечного – Гонсало Новилло покинул Мадрид ради Бетиса.

Ксавье работал в Бразильской футбольной конфедерации (CBF) в период с 2015 по 2017 год вместе со спортивным директором Арсенала Эду. Прежде чем перейти в Реал Ксавье успел поработать в Манчестер Юнайтед.

В последние сезоны "канониры" использовали рынок Южной Америки для подписания Мартинелли и Маркиньоса.

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