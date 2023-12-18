Полузащитник Реала Тони Кроос хочет, чтобы его дети увидели, как он играет на домашнем Евро-2024.

Кроос открыт для возвращения в сборную. Как информирует инсайдер Кристиан Фальк, его досрочный выход на пенсию в международном футболе больше не является окончательным.

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Сообщается, что Крооса соблазняет мысль о том, что его дети будут смотреть, как он играет на домашнем чемпионате Европы. У 33-летнего немца трое детей – два мальчика и девочка.

Напомним, что недавно партнёр Крооса по Реалу Антонио Рюдигер публично призвал хавбека вернуться в сборную Германии. Кроос завершил выступления за "Манншафт" в 2021 году.

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