Реал хочет бесплатно украсть одну из главных надежд Барселоны – сказочный план Флорентино Переса
Реал пытается подчеркнуть свою нынешнюю доминацию над Барселоной.
Защитник "блаугранас" Рональд Араухо является желаемой целью Флорентино Переса, сообщает Sport со ссылкой на программу Sin Concessions.
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Президент Реала хотел забрать уругвайца, когда тот выступал на родине за Бостон Ривер, однако Барселона оказалась проворнее. Теперь у Переса более коварный план – подписать защитника летом 2023 года, когда завершается его контракт с каталонским клубом. Впрочем, эти надежды похожи на невыполнимую сказку. Араухо доволен своим статусом на Камп Ноу, поэтому вряд ли даже рассматривает такое предательство.
Добавим, что в текущем сезоне центрбек провел за Барсу 22 матча и забил 2 гола.
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