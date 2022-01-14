Реал зазнав серйозної втрати на фінал Суперкубка Іспанії
12:12 - Читать на русском
Реал отримав неприємні новини після перемоги над Барселоною у півфіналі.
Захисник Даніель Карвахаль здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.
Реал хоче безкоштовно поцупити одну з головних надій Барселони – казковий план Флорентіно Переса
Іспанець вийшов у основі на півфінал проти Барселони (3:2) та відіграв 90 хвилин. Перед екстратаймами його замінив Лукас Васкес. Ймовірно, саме він і вийде на правому фланзі оборони Реала у фіналі.
Нагадаємо, битва за Суперкубок Іспанії відбудеться 16 січня, початок о 20:30. Суперником "вершкових" стане Атлетік.
Барселона – Реал: каталонці здобули ментальну перемогу, а найскандальніший гравець творить дива
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter