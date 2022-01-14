Захисник Даніель Карвахаль здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

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Іспанець вийшов у основі на півфінал проти Барселони (3:2) та відіграв 90 хвилин. Перед екстратаймами його замінив Лукас Васкес. Ймовірно, саме він і вийде на правому фланзі оборони Реала у фіналі.

Нагадаємо, битва за Суперкубок Іспанії відбудеться 16 січня, початок о 20:30. Суперником "вершкових" стане Атлетік.

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