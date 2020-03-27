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Реал получил серьезного конкурента в борьбе за звезду Аякса

09:58 85 Читати українською
Реал получил серьезного конкурента в борьбе за звезду Аякса
Донни ван де Беек / Getty Images

Хавбек Аякса Донни ван де Беек летом будет иметь достаточно предложений о продолжении карьеры.

Ювентус присоединился к борьбе за звезду амстердамцев, сообщает Сalciomercato.

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Туринцы готовы переключиться на игрока сборной Нидерландов, если Манчестер Юнайтед так и не согласится отпускать Поля Погба. Ранее главным претендентом на ван де Беека считался Реал, который также не может договориться с "красным дьяволами" по чемпиону мира. Ювентус планирует в ближайшем времени активизировать переговоры с Аяксом, чтобы иметь преимущество в гонке за ван де Беека.

В нынешнем сезоне хавбек амстердамцев провел 23 матча в Эредивизи, в которых забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач.

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Трансферы Ювентус Ювентус Италия Реал Мадрид Реал Мадрид Донни ван де Беек Донни ван де Беек Аякс Аякс
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