Ювентус хочет приобрести сенсационную звезду Фиорентины – "фиалки" требуют космическую сумму

Туринцы попытаются переманить хавбека Фиорентины Гаэтано Кастровилли, который проводит свой первый сезон в Серии А.

Ювентус проявляет интерес к 23-летнему хавбеку, который поразил футбольную Италию своей яркой игрой в текущем сезоне, информирует Tuttosport.

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Кастровилли дебютировал в Серии А в августе прошлого года, сейчас в его активе 3 гола и 2 результативные передачи в 24 матчах. Воспитанник Фиорентины уже дебютировал за национальную сборную Италии – он вышел на замену в отборочном матче Евро-2020 против Боснии и Герцеговины.

Фиорентина планирует получить за Кастровилли 80 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте игрока.

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