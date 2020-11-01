Контракт Алабамы с Баварией действует до лета 2021, однако переговоры о новом договоре очень сложные – мюнхенцы не соглашаются на запросы игрока, который хочет получать 25 млн евро в год.

Бавария в третий раз не смогла продлить контракт с Алабой

За ситуацией внимательно следят несколько европейских топ-клубов, среди которых Ювентус, Барселона, Интер, ПСЖ и Ливерпуль. Если австриец перейдет на правах свободного агента, то упомянутые клубы готовы удовлетворить финансовые аппетиты футболиста.

В то же время по информации TodoFichajes, фаворитом в борьбе за Алабу стал мадридский Реал. Якобы агент игрока Пини Захави уже контактировал с Королевским клубом, предложив услуги своего подопечного. Считается, если Реал серьезно заинтересует это предложение, то у других команд не будет шансов подписать защитника Баварии.

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