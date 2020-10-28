Агент австрийца Пини Захави провел очередной раунд переговоров с Баварией о продлении контракта с Алабой.

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Как сообщает Bild, это уже третья неудачная попытка подписать соглашение с защитником – ранее мюнхенцы не достигли согласия в июне и августе.

К слову, Алаба провел 7 матчей в составе Баварии в текущем сезоне, записал в свой актив 1 ассист. Отметим, что в услугах защитника заинтересованы Манчестер Сити, ПСЖ и Ювентус.

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