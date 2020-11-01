Контракт Алаби з Баварією чинний до літа 2021 року, однак переговори про новий договір дуже складні – мюнхенці не погоджуються на запити гравця, який хоче отримувати 25 млн євро на рік.

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За ситуацією уважно стежать кілька європейських топ-клубів, серед яких Ювентус, Барселона, Інтер, ПСЖ та Ліверпуль. Якщо австрієць перейде на правах вільного агента, то згадані клуби готові задовольнити фінансові апетити футболіста.

Водночас за інформацією TodoFichajes, фаворитом у боротьбі за Алабу став мадридський Реал. Нібито агент гравця Піні Захаві вже контактував з Королівським клубом, запропонувавши послуги свого підопічного. Вважається, якщо Реал серйозно зацікавить ця пропозиція, то в інших команд не буде шансів підписати захисника Баварії.

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