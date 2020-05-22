Реал получил предложение по трансферу Йовича от Милана

Форвард мадридского Реала и сборной Сербии Лука Йович может продолжить карьеру в Серии А.

Милан уже начал переговоры с Реалом относительно вероятного перехода 23-летнего форварда, сообщает журналист Николо Скира в своем Твиттере.

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По информации источника, "росонери" хотят арендовать Йовича на два года с последующим правом выкупа. Основным препятствием является зарплата футболиста, которая составляет 5 млн евро за сезон. На данный момент переговоры продолжаются.

Напомним, Йович перешел в Реал из франкфуртского Айнтрахта летом 2019 года. Сумма трансфера составила 60 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 24 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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