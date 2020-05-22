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Реал отримав пропозицію щодо трансферу Йовіча від Мілана

17:31 126 Читать на русском
Реал отримав пропозицію щодо трансферу Йовіча від Мілана
Лука Йовіч / фото: ФК Реал

Форвард мадридського Реала та збірної Сербії Лука Йовіч може продовжити кар'єру в Серії А.

Мілан уже розпочав переговори з Реалом щодо ймовірного переходу 23-річного форварда, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері.

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За інформацією джерела, "росонері" хочуть орендувати Йовіча на два роки з подальшим правом викупу. Основною перешкодою є зарплата футболіста, яка складає 5 млн євро за сезон. На даний момент переговори тривають.

Нагадаємо, Йовіч перейшов у Реал із франкфуртського Айнтрахта влітку 2019 року. Сума трансферу склала 60 млн євро. У нинішньому сезоні нападник забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі в 24 матчах у всіх турнірах на клубному рівні.

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Мілан Мілан Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Лука Йовіч Лука Йовіч
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