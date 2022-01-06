Реал получил неожиданного претендента на Бейла из АПЛ
12:16 - Читати українською
Полузащитник Реала Гарет Бейл может вернуться в свой бывший клуб.
Саутгемптон может усилить линию атаки скандальной звездой Реала Гаретом Бейлом, сообщает El Nacional.
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Возвращение валлийца на Туманный Альбион может случиться летом, когда у Гарета завершится контракт с мадридским клубом. Стоит отметить, что полузащитник является воспитанником Саутгемптона, который продал его в 2007-м Тоттенхэму за около 15 млн евро.
За Реал Бейл провел 254 матча, в которых отличился 106 голами и 67 ассистами.
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