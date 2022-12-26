Во время зимнего трансферного окна мадридский Реал стремится сбросить балласт в виде ненужных исполнителей.

В январе "сливочные" хотят, прежде всего, продать Гарета Бейла и Иско, сообщает Marca . Их контракты завершаются летом, а вопрос ухода согласован с Карло Анчелотти.

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Марсело, чье соглашение тоже завершается в конце сезона, могут продать, но все будет зависеть от решения самого бразильца. В Мадриде также выслушают предложения по Мариано Диасу, Луке Йовичу и Эдену Азару. Все зимние трансферы будут частью подготовки клуба к летнему окну.

Бейл, Иско, Мариано и Марсело провели на четырех 18 неполных матчей. Йович и Азар в этом сезоне могут похвастаться немного лучшей статистикой – 13 и 14 поединков соответственно.