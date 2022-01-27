Реал уже долгое время проявляет интерес к опорному хавбеку сборной Франции, информирует Marca . Глава скаутского отдела мадридцев Хуни Калафат два дня провел в Монако, где общался с окружением Чуамэни и узнавал о возможности трансфера.

Реал заинтересовался звездой Лестера, претендующего на позицию Каземиро

"Бланкос" хотят подписать опорника, который бы в будущем заменил Каземиро. 22-летний Орельен, по мнению клуба, сможет справиться с такой задачей. В последнее время Карло Анчелотти наигрывает Эдуардо Камавинга на этой позиции, но итальянец с руководством убежден, что подписать профильного опорного полузащитника необходимо.

Заметим, Орельен Чуамэни является воспитанником Бордо, а в 2020-м перебрался в Монако, где прекрасно себя проявил и стал получать вызовы в сборную Франции. В этом сезоне он является одним из лидеров монегасков: 31 поединок, два гола и один ассист.

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