Реал вже тривалий час проявляє інтерес до опорного хавбека збірної Франції, інформує Marca. Голова скаутського відділу мадридців Хуні Калафат два дні провів у Монако, де спілкувався з оточення Чуамені й дізнавався про можливість трансферу.

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"Бланкос" хочуть підписати опорника, який би в майбутньому замінив Каземіро. 22-річний Орельєн, на думку клубу, зможе впоратись із таким завданням. Останнім часом Карло Анчелотті награє Едуардо Камавінга на цій позиції, але італієць з керівництвом переконані, що підписати профільного опорного півзахисника необхідно.

Зауважимо, Орельєн Чуамені є вихованцем Бордо, а в 2020-му перебрався в Монако, де чудово себе проявив і почав отримувати виклики у збірну Франції. Цього сезон він є одним з лідерів монегасків: 31 поєдинок, два голи й один асист.

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