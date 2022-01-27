Реал підшукав заміну Каземіро в збірній Франції
Півзахисник Монако Орельєн Чуамені перебуває на радарах європейських грандів.
Реал вже тривалий час проявляє інтерес до опорного хавбека збірної Франції, інформує Marca. Голова скаутського відділу мадридців Хуні Калафат два дні провів у Монако, де спілкувався з оточення Чуамені й дізнавався про можливість трансферу.
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"Бланкос" хочуть підписати опорника, який би в майбутньому замінив Каземіро. 22-річний Орельєн, на думку клубу, зможе впоратись із таким завданням. Останнім часом Карло Анчелотті награє Едуардо Камавінга на цій позиції, але італієць з керівництвом переконані, що підписати профільного опорного півзахисника необхідно.
Зауважимо, Орельєн Чуамені є вихованцем Бордо, а в 2020-му перебрався в Монако, де чудово себе проявив і почав отримувати виклики у збірну Франції. Цього сезон він є одним з лідерів монегасків: 31 поєдинок, два голи й один асист.
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