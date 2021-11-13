Полузащитник Лестера Уилфред Ндиди попал на радары Реала, сообщает Mundo Deportivo.

Каземиро продлил контракт с Реалом

Тренерский штаб мадридского клуба считает 24-летнего нигерийца идеальным конкурентом за позицию для ветерана "сливочных" Каземиро. В настоящее время бразилец является постоянным игроком стартового состава Реала.

В прошлом сезоне АПЛ Ндиди провел 26 матчей, в которых отличился голом и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.

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