Реал заинтересовался звездой Лестера, претендующего на позицию Каземиро
17:33 - Читати українською
Карло Анчелотти намерен усилить среднюю линию мадридского клуба.
Полузащитник Лестера Уилфред Ндиди попал на радары Реала, сообщает Mundo Deportivo.
Каземиро продлил контракт с Реалом
Тренерский штаб мадридского клуба считает 24-летнего нигерийца идеальным конкурентом за позицию для ветерана "сливочных" Каземиро. В настоящее время бразилец является постоянным игроком стартового состава Реала.
В прошлом сезоне АПЛ Ндиди провел 26 матчей, в которых отличился голом и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро.
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