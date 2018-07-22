Реал подтвердил дату презентации Лунина – детали церемонии

Новичок Реала Андрей Лунин будет официально представлен в качестве игрока "королевского клуба" уже завтра, 23 июля.

Реал объявил дату официальной презентации Андрея Лунина. Украинец будет представлен завтра, 23 июля, в 14:00 по киевскому времени, информирует официальный сайт "королевского клуба".

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Церемония пройдет в президентской ложе стадиона Сантьяго Бернабеу. Тогда же Лунин впервые выйдет в футболке Реала на поле легендарной арены. К слову, голкипер уже провел несколько тренировок вместе с новыми одноклубниками.

Напомним, Лунин подписал контракт с Реалом на 6 лет. По неофициальной информации, Заря получила за переход украинца около 8 млн евро.