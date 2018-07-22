Реал підтвердив дату презентації Луніна – деталі церемонії

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Зоря здобула вольову перемогу над Маріуполем
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Шевченко продовжить роботу зі збірною України: це добре чи погано?Збірна України — 15:17 1713
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Мессі з Надалем, Модріч на весіллі, а Роналду в Китаї: як зіркові футболісти проводять відпусткуСвіт — 14:58 1784
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