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Реал підтвердив дату презентації Луніна – деталі церемонії

16:55 2040 Читать на русском
Реал підтвердив дату презентації Луніна – деталі церемонії
Андрій Лунін (з м'ячем) / фото: ФК Реал Мадрид

Новачок Реала Андрій Лунін буде офіційно представлений в ролі гравця "королівського клубу" вже завтра, 23 липня.

Реал оголосив дату офіційної презентації Андрія Луніна. Українець буде представлений завтра, 23 липня, о 14:00 за київським часом, інформує офіційний сайт "королівського клубу".

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Церемонія пройде у президентській ложі стадіону Сантьяго Бернабеу. Тоді ж Лунін вперше вийде у футболці Реала на поле легендарної арени. До слова, голкіпер вже провів кілька тренувань разом з новими одноклубниками.

Нагадаємо, Лунін підписав контракт з Реалом на 6 років. За неофіційною інформацією, Зоря отримала за перехід українця близько 8 млн євро.

Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Головне Андрій Лунін Андрій Лунін
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