Реал підтвердив дату презентації Луніна – деталі церемонії

Новачок Реала Андрій Лунін буде офіційно представлений в ролі гравця "королівського клубу" вже завтра, 23 липня.

Реал оголосив дату офіційної презентації Андрія Луніна. Українець буде представлений завтра, 23 липня, о 14:00 за київським часом, інформує офіційний сайт "королівського клубу".

Лунін і Реал: Мадрид розглядає три варіанти для кар'єри українського воротаря

Церемонія пройде у президентській ложі стадіону Сантьяго Бернабеу. Тоді ж Лунін вперше вийде у футболці Реала на поле легендарної арени. До слова, голкіпер вже провів кілька тренувань разом з новими одноклубниками.

Нагадаємо, Лунін підписав контракт з Реалом на 6 років. За неофіційною інформацією, Зоря отримала за перехід українця близько 8 млн євро.