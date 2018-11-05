Реал подпишет контракт с Adidas на 10 лет – впечатляющая сумма сделки

Реал продлит контракт с Adidas / Фото из соцсетей

Мадридский Реал продлит контракт со своим нынешним техническим спонсором.

Реал заключит новое соглашение о сотрудничестве с Adidas, сообщает издание Marca.

Контракт начнет действие с 2020 года и будет рассчитан на 10 лет.

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По условиям нового договора, Реал будет получать от технического спонсора 110 млн евро в год, также в соглашении предусмотрены бонусы за выступления в различных турнирах.

Стоит отметить, что на данный момент Реал получает от Adidas лишь 52 млн евро.

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