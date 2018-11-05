Реал підпише контракт з Adidas на 10 років – вражаюча сума угоди

Реал продовжить контракт з Adidas / Фото з соцмереж

Мадридський Реал продовжить контракт зі своїм нинішнім технічним спонсором.

Реал укладе нову угоду про співпрацю з Adidas, повідомляє видання Marca.

Контракт розпочне дію з 2020 року і буде розрахований на 10 років.

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За умовами нового договору, Реал отримуватиме від технічного спонсора 110 млн євро в рік, також в угоді передбачені бонуси за виступи в різних турнірах.

Варто відзначити, що на даний момент Реал отримує від Adidas лише 52 млн євро.+

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