Реал планирует подписать Джуда Беллингема, однако трансфер англичанина будет очень дорогим и трудным. Придется торговаться с Дортмундом и выиграть конкуренцию у Ливерпуля. Поэтому в Мадриде подготовили запасные варианты.

Беллингем откажет Реалу ради Ливерпуля по личной причине

Первая альтернатива – Энцо Фернандес. Молодой аргентинец совершил прорыв на ЧМ-2022. Вторая альтернатива – Мануэль Локателли, который уже два сезона не борется за трофеи в Ювентусе, однако прошлым летом выиграл Евро-2020.

Реал выиграл 4 Лиги чемпионов с трио Кроос-Модрич-Каземиро в полузащите. Сейчас ведущую роль в центре поля захватывает Чуамени, второе место забронировано за Камавинга, а вот на третье Реал хочет подписать Беллингема.